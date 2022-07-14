ممثلات العراق يفزن على فيروزة السوري في بطولة غرب اسيا لكرة القدم

شفق نيوز/ حقق فريق نادي نفط الشمال النسوي لكرة القدم، يوم الخميس، الفوز على فريق نادي فيروزة السوري بهدف دون مقابل ضمن مباريات بطولة اندية غرب آسيا للسيدات.

وانطلقت منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية لأندية السيدات لكرة القدم، على ملعب الأمير محمد بمدينة الزرقاء الأردنية، بمشاركة اربعة أندية هي، الأرثوذكسي وصيف الدوري الأردني للمحترفات، ونفط الشمال العراقي، والصفا اللبناني، وفيروزة السوري.

وتقام البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتواجه صاحب المركز الأول مع الثاني لتحديد البطل، ويلتقي صاحب المركز الثالث مع رابع المجموعة.

وكان وفد نادي نفط الشمال غادر إلى الأردن قبل ثلاثة ايام ممثلاً للعراق في بطولة اتحاد غرب آسيا لاندية السيدات لكرة القدم.