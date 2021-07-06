سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"أمل كبير" بعودة الجماهير إلى مدرجات مباراة نهائي كأس العراق

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-06T08:19:17+0000
"أمل كبير" بعودة الجماهير إلى مدرجات مباراة نهائي كأس العراق

شفق نيوز/ أكد رئيس اللجنة الامنية في الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي العميد طه عبد حلاته، يوم الثلاثاء، سعيه حضور الجماهير في مباراة نهائي كأس العراق، مشيراً إلى وجود "مرونة" من أصحاب القرار تجاه الامر.

ويلتقي فريق نادي الزوراء مع فريق نادي القوة الجوية يوم الجمعة المقبل الموافق السادس عشر من تموز على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد عند الساعة الثامنة مساءً.

وقال حلاته لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة الامنية ماضية بهذا الاتجاه وجهزنا كل الامور التنظيمية بغية استقبال الجمهور بنسبة معينة .

وأضاف، أن "الامل كبير جداً بإقامة مباراة نهائي كأس العراق بحضور الجمهور، سيما بعد أن وجدنا من قبل اصحاب القرار مرونة باستقبال الموضوع  ".

وبين أن وزارة الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال والهيئة التطبيعية يسعيان بكل قوة لاقامة المباراة بحضور الجمهور  .

وأوضح أن الوزارة والتطبيعية خاطبت الجهات الصحية وخلية الازمة بغية استثناء اللقاء الختامي في بطولة كأس العراق، ونحن بانتظار قرار خلية الازمة والكل متفائل بالقرار المرتقب بغية اسعاد جمهور الفريقين .

related

انشودة "مسيئة" تصب الزيت على النار بين القوة الجوية والزوراء

Date: 2021-02-22 15:47:08
انشودة "مسيئة" تصب الزيت على النار بين القوة الجوية والزوراء

بركلات الترجيح.. القوة الجوية الى نصف نهائي كأس العراق على حساب زاخو

Date: 2021-06-04 15:43:33
بركلات الترجيح.. القوة الجوية الى نصف نهائي كأس العراق على حساب زاخو

المسابقات تؤجل لقاءات الشرطة والجوية وتقرر إقامة مباراة الزوراء الثلاثاء المقبل

Date: 2021-04-10 15:34:10
المسابقات تؤجل لقاءات الشرطة والجوية وتقرر إقامة مباراة الزوراء الثلاثاء المقبل

الآسيوي يعلن عن الدول المستضيفة لمباريات دوري أبطال آسيا

Date: 2021-03-11 08:21:30
الآسيوي يعلن عن الدول المستضيفة لمباريات دوري أبطال آسيا

أصغر مدرب في الدوري الممتاز: اللقب ينحصر بين ثلاثة فرق ليس من بينها الزوراء

Date: 2021-03-23 09:48:44
أصغر مدرب في الدوري الممتاز: اللقب ينحصر بين ثلاثة فرق ليس من بينها الزوراء

النوارس يرمون منديل الدوري العراقي لصالح الصقور وعيونهم على "الكأس"

Date: 2021-06-24 07:17:12
النوارس يرمون منديل الدوري العراقي لصالح الصقور وعيونهم على "الكأس"

الزوراء يعتزم التقدم بطلب يلغي طرد شنيشل: لم يتجاوز الخطوط الحمر

Date: 2021-06-11 08:53:54
الزوراء يعتزم التقدم بطلب يلغي طرد شنيشل: لم يتجاوز الخطوط الحمر

القوة الجوية يتفق مع مهاجم دولي لتمثيله بـ350 مليون

Date: 2019-08-05 16:56:25
القوة الجوية يتفق مع مهاجم دولي لتمثيله بـ350 مليون