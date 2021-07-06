"أمل كبير" بعودة الجماهير إلى مدرجات مباراة نهائي كأس العراق

شفق نيوز/ أكد رئيس اللجنة الامنية في الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي العميد طه عبد حلاته، يوم الثلاثاء، سعيه حضور الجماهير في مباراة نهائي كأس العراق، مشيراً إلى وجود "مرونة" من أصحاب القرار تجاه الامر.

ويلتقي فريق نادي الزوراء مع فريق نادي القوة الجوية يوم الجمعة المقبل الموافق السادس عشر من تموز على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد عند الساعة الثامنة مساءً.

وقال حلاته لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة الامنية ماضية بهذا الاتجاه وجهزنا كل الامور التنظيمية بغية استقبال الجمهور بنسبة معينة .

وأضاف، أن "الامل كبير جداً بإقامة مباراة نهائي كأس العراق بحضور الجمهور، سيما بعد أن وجدنا من قبل اصحاب القرار مرونة باستقبال الموضوع ".

وبين أن وزارة الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال والهيئة التطبيعية يسعيان بكل قوة لاقامة المباراة بحضور الجمهور .

وأوضح أن الوزارة والتطبيعية خاطبت الجهات الصحية وخلية الازمة بغية استثناء اللقاء الختامي في بطولة كأس العراق، ونحن بانتظار قرار خلية الازمة والكل متفائل بالقرار المرتقب بغية اسعاد جمهور الفريقين .