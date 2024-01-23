أمل النصراوي.. أول مصورة رياضية عراقية في ملاعب قطر

شفق نيوز/ تشارك المصورة الفوتوغرافية الرياضية العراقية أمل النصراوي، في تصوير مباريات منتخب بلادها ببطولة كأس آسيا المقامة حالياً في دولة قطر، بعد أن عملت على تغطية معظم مباريات خليجي 25 العام الماضي بالبصرة، والتي توّج فيها العراق بلقب البطولة.

فلم تمنع تقاليد المجتمع أمل النصراوي من حمل الكاميرا وتصوير مباريات كرة القدم في داخل وخارج العراق، حتى تعود زملاءها المصورين على مشاهدتها وهي تتنقل على جنبات المستطيل الأخضر بحثاً عن زاوية مختلفة لالتقاط صور منتخب بلادها، لتنقل للمتابع مشاهد من ألم الخسارة أو دموع الفرح بالفوز.

وتقول أمل النصراوي (60 عاماً) لوكالة شفق نيوز عن مسيرتها في مجال التصوير، إنها "مصورة فوتوغرافية منذ 45 عاماً، ودخلت مجال التصوير الرياضي منذ 10 سنوات".

وتضيف عضو الهيئة الإدارية في جمعية المصورين فرع كربلاء، "دخلت في مجال التصوير الرياضي في بطولة غرب آسيا في ملعب كربلاء الدولي، كأول مصورة رياضية، وشاركت بتصوير الدوري الممتاز والمحترفين وخليجي 25 وغيرها".

وتتابع، "وحالياً اشارك في بطولة كأس آسيا في قطر كأول مصورة من العراق تدخل البلاد لتصوير مباريات كأس آسيا".

وتشكو النصراوي من قلة دعم اتحاد كرة القدم كما أقرانها المصورين، "سافرت إلى قطر على حسابي الخاص، لأني أحببت أن يكون للمرأة العراقية تواجداً في الملاعب الرياضية بقطر".

وكان المنتخب العراقي سحق المنتخب الإندونيسي بـ3 أهداف مقابل هدف وألحق باليابان هزيمة تاريخية 2-1 ليتأهل لدور الـ16 متصدراً للمجموعة بفارق المواجهات بغض النظر عن نتيجة مباراته المقبلة مع المنتخب الفيتنامي.

ومن المقرر أن تقام مباراة العراق أمام فيتنام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس آسيا في يوم الأربعاء الموافق 24 كانون الثاني الجاري، في الساعة 2:30 مساء بتوقيت العراق، على استاد جاسم بن حمد التابع لنادي السد.