أمل العراق الوحيد لا يجلب الذهب بـ"رفع الأثقال" في الدورة الآسيوية

شفق نيوز / أخفق العراق في الحصول على وسام متوقع في رفع الاثقال بدورة الألعاب الأسيوية حينما فشل الرباع سلوان جاسم من رفع الحديد بفعالية الخطف لأكثر من 175 كغم.

كما أخفق جاسم، في فعالية النتر من رفع أكثر من 211 كغم ليكون خارج المنافسات ويحل سابعاً في الترتيب، بعد أن كان يعول عليه الحصول على إحدى الأوسمة للعراق، كونه كان الرباع الأخير من بين رباعين مثّلا أثقال العراق في الدورة الآسيوية المقامة في الصين.

وفشل سلوان جاسم، بفعالية النتر في الرفعتين الأولى والثانية في خطف 175 كغم في حين نجح في الرفعة الثالثة، لكنه أخفق في رفعة خطف 182 ليحل رابعاً في فعالية الخطف.

وفي رفعة النتر، فشل الرباع سلوان جاسم، في المحاولة الأولى والثانية لرفع 117 كغم، كما فشل في المحاولة الثالثة، ليكون خارج المنافسات ويفشل في الحصول على وسام للعراق.

وتمكن الرباع الصيني من التتويج بالذهب بعد أن رفع 233 كغم بفارق 17 كغم عن الرباع العراقي سلوان، وهو فارق كبير في المنافسات الأخيرة لرفع الأثقال.

وشارك العراق برباعين اثنين في دورة الألعاب الرياضية الآسيوية، الجارية في مدينة هانغتشو الصينية، وهما الرباعان "قاسم حسين" وزن 96 كغم و"سلوان جاسم" وزن 109 كغم .