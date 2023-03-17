مليون أرجنتيني يتصارعون على تذاكر أول مباراة بعد المونديال

ينتظر نحو 1.6 مليون مشجع في قائمة الانتظار الافتراضية، بعد ساعة ونصف من طرح تذاكر دخول المباراة الودية بين منتخبي الأرجنتين وبنما، التي ستقام في 23 مارس/آذار الجاري في بوينوس أيرس.

ورغم أن ملعب "مونومينتال"، معقل ريفر بليت، حيث ستقام المباراة، يسع 83 ألف مشجع، تتجاوز الطلبات التوقعات، لمشاهدة أول مباراة للمنتخب الأرجنتيني كبطل للعالم.

وطُرحت تذاكر الدخول للبيع اليوم الخميس وكان في انتظارها مليون و576 ألف و696 شخصا.

وستكلف مشاهدة أول مباراة للمنتخب الأرجنتيني، كبطل للعالم ما بين 35 و244 دولار، وفقا للأسعار التي نشرها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أمس الأربعاء.

وتتوقع السلطات أن تكون هذه المباراة الأولى، حفلا شعبيا حقيقيا لجمهور الأرجنتين مع منتخبه الوطني، لكونها أول مباراة لأبناء المدرب ليونيل سكالوني مع النجمة الثالثة في الصدر عقب التتويج في مونديال "قطر 2022".

وستجعل مشاركة القائد ليونيل ميسي وباقي اللاعبين الذين توجوا بلقب أبطال العالم في 18 من ديسمبر/كانون أول الماضي، أول مباراة في أراضي الأرجنتين بمثابة حفل جماعي.