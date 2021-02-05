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مليون دولار ومسبح في الديوانية.. البرازيلي باتو يكشف شروطه للعب في الدوري العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-05T11:52:13+0000
مليون دولار ومسبح في الديوانية.. البرازيلي باتو يكشف شروطه للعب في الدوري العراقي

شفق نيوز/ كشف مصدر في نادي الديوانية لكرة القدم، الجمعة، عن أن اللاعب البرازيلي اليكساندر باتو عرض طلباته على ادارة الديوانية مقابل اللعب في صفوف الفريق الكروي.

وكانت إدارة نادي الديوانية لكرة القدم كشفت في وقت سابق عن محادثات مع مهاجم ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنكليزي السابق، لتمثيل فريقها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن باتو اشترط مبلغ مليون دولار وفيلا ومسبحاً مقابل التواجد في الدوري العراقي مع فريق نادي الديوانية.

وأضاف أن إدارة النادي رأت أن العرض باهظ، والطلبات صعبة، لكنها ستدرس تلك الشروط الهيئة الإدارية.

من جانب اخر التحق البرازيلي رافائيل سيلفا لتدريبات فريق نادي الشرطة لكرة القدم لتمثيله هذا الموسم في الدوري العراقي.

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