مليون دولار لصاحب اللقب.. تعرف على تفاصيل نهائي كأس الخليج

شفق نيوز/ يسدل الستار السبت المقبل، على بطولة خليجي الكويت 26 بلقاء المتأهلان عُمان والبحرين، المقررة إقامتها على ملعب جابر الأحمد الدولي في الساعة السابعة مساءً، بينما يتنافس 3 حكام سيتم تسمية أحدهم قبل اللقاء بساعات، لإدارة المباراة وهم القطري عبد الرحمن الجاسم، والجزائري مصطفى غربال، والعراقي مهند قاسم.

واحتل المنتخب العُماني صدارة المجموعة الأولى، بعدما حقق انتصاراً وحيداً على قطر وتعادلين مع الكويت والإمارات، ليتغلب على نظيره السعودي في الدور نصف النهائي ويحجز مقعداً في المباراة النهائية.

فيما تصدر المنتخب البحريني أيضاً عن المجموعة الثانية بعد فوزه على منتخبي العراق والسعودية، بينما خسر أمام اليمن ليتأهل للمباراة نصف النهائي، وفيها تمكن منتخب البحرين أن يقصي الكويت، ليضرب موعداً مع عُمان في النهائي.

وحددت اللجنة المنظمة لخليجي 26 موعد مباراة عُمان والبحرين، يوم السبت الموافق 4 كانون الثاني/ يناير 2025.

وسيتم نقل نهائي بطولة كأس الخليج العربي، من خلال مجموعة من القنوات الرياضية، منها العراقية الرياضية والكويت الرياضية والكأس وعمان الرياضية والبحرين الرياضية والشارقة ودبي وأبوظبي الرياضية، وSSC السعودية.

ووصل إجمالي جوائز خليجي 26 إلى 1.7 مليون دولار، حيث سيحصل البطل على مليون دولار، أما الوصيف سيجني 470 ألف دولار، مقابل 140 ألف دولار لصاحب المركز الثالث.

بينما ستكون هناك طريقة واحدة فقط متاحة لحجز تذاكر نهائي كأس الخليج في الكويت، وهي الشراء من خلال تطبيق "حياكم"، أما الأسعار ستكون 4 دنانير (13 دولارا) للفئة الرابعة، و6 دنانير (19.5 دولارا) للفئة الثالثة و8 دنانير (26 دولارا) للفئة الثانية و10 دنانير (32.5 دولارا) للفئة الأولى، فيما سيكون سعر الفئة الذهبية بواقع 30 ديناراً (97.5 دولارا) والفئة الفضية بـ20 ديناراً (65 دولارا).

يذكر أن المنتخب الكويتي، هو البطل التاريخي لكأس الخليج العربي برصيد 10 ألقاب، ويليه منتخب العراق بأربع بطولات متفوقاً على السعودية وقطر أصحاب الثلاثة ألقاب لكلٍ منهما.