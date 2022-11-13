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ملياردير هندي يدخل سباق شراء ليفربول الإنجليزي 

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-13T14:54:08+0000
ملياردير هندي يدخل سباق شراء ليفربول الإنجليزي 

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام بريطانية، يوم الأحد، عن رغبة الملياردير الهندي موكيش أمباني في شراء نادي ليفربول في الفترة المقبلة، بعد عرضه للبيع مؤخرا.

وكانت مجموعة "فينواي" الأميركية المالكة لليفربول، قد أعنت سابقا في بيان رسمي عرضها النادي للبيع بعد مرور أكثر من 12 عاما، على استحواذها عليه.

ووفقا صحيفة ذي ميرور، فإن أمباني الذي يعد ثامن أغنى شخص في العالم وفقا لمجلة فوربس، قد استفسر بالفعل عن إمكانية شراء النادي.

وبحسب تقارير صحفية بريطانية، فإن إدارة ليفربول الحالية، ترغب في الحصول على مبلغ ضحم مقدر بنحو 5 مليارات يورو نظير بيع النادي.

وانضم الهندي موكيش أمبانى، إلى نادى الثروة الفائقة، والتى تتجاوز 100 مليار دولار، لينضم إلى جانب أثرياء الولايات المتحدة الذين يملكون ثروات ضخمة مثل جيف بيزوس وإيلون ماسك.

وبحسب مجلة "فوربس" الأميركية، فإن موكيش أمباني تقدر ثروته بنحو 90 مليار جنيه إسترليني، ويمتلك أمباني فريق مومباي إنديانز في دوري الكريكيت للمحترفين الهندي، وساعد في إنشاء الدوري المحلي الممتاز موسم 2006-2007.

 

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