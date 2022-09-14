ملك تشيلسي يتعرض "للسخرية" بشأن صلاح و دي بروين والمشجعون يخبروه بالحقيقة

شفق نيوز / تعرض مالك نادي تشيلسي الجديد، تود بوهلي، اليوم الأربعاء، للسخرية من مشجعين رياضيين بعد تصريحات عن ماضي اللاعبين محمد صلاح وكيفن دي بروين

وقال بوهلي من نيويورك، أثناء استعراضه لمواهب الفريق إن "لدينا واحدة من أفضل الأكاديميات في العالم. إذا نظرت إلى ما طورته أكاديميتنا، فأكاديميتنا أخرجت مو صلاح وكيفين دي بروين".

لكن صلاح وكيفن دي بروين لم يكونا من أبناء أكاديمية تشلسي، وهو ما أدى إلى السخرية من جانب المشجعين.

ويدا من تصريحات بوهلي انه جاهل باللاعبين الذين تخرجوا من اكاديمية النادي، إذ تعاقد تشيلسي مع دي بروين قادما ًمن نادي جينك البلجيكي، كما أن صلاح، قد تم شراؤه من بازل السويسري وكانت بدايته في المقاولون العرب المصري.

وسارع المشجعون إلى الإشارة إلى أنه على الرغم من أن تشلسي أحضر دي بروين وصلاح عندما كانا في سن صغيرة، إلا أنهما لم يتخرجا من أكاديميته.

وانهالت التعليقات على تصريحات بوهلي وكتب أحدهم قائلا: "النادي لم يقم برعاية أي منهما"

فيما كتب آخر ساخرا: "من سيخبره بالحقيقة؟"، كما ان مشجع اخر قال في تعليق "هل هو محمد صلاح الذي تم التوقيع معه من بازل؟؟ أو دي بروين الذي تم توقيعه من جينك؟؟ هذا أمر مضحك".

وكان صلاح، المتألق منذ عام 2017 مع ليفربول، قد بدأ حياته الكروية في نادي المقاولون العرب المصري في سن المراهقة، قبل أن ينضم إلى نادي بازل في عام 2012، حيث أمضى موسمين، قبل أن يوقع معه تشلسي بعمر 21 سنة، في صفقة بلغت قيمتها 12 مليون جنيه إسترليني.

وشارك صلاح في 19 مباراة فقط مع "البلوز" وسجل هدفين فقط، وتمت إعارته لاحقا إلى فيورنتينا الإيطالي، ثم روما الذي تعاقد معه في عام 2016.