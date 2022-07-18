ملعب نهائي الكأس أثار أزمة.. الشركة المنفذة تبعد المسؤولية والشباب: نحتاج اموالاً

شفق نيوز/ نفت الشركة المنفذة لمشروع ملعب المدينة الدولي، اليوم الاثنين، المسؤولية عما حصل في مباراة الكرخ والكهرباء في نهائي كأس العراق، وفيما بيّنت أن صيانة الملعب حالياً بإشراف وزارة الرياضة والشباب، أكدت الوزارة حاجتها لتخصيصات مالية لإدامة الملاعب.

وقال مصدر في الشركة المنفذة لملعب المدينة ببغداد لوكالة شفق نيوز إن "الشركة سلمت الملعب تسليماً اولياً قبل سنتين وعدة أشهر وتحديداً يوم 26 كانون الاول عام 2019"، مبينا ان "فترة الصيانة للشركة سنتين وانتهت الصيانة الخاصة بنا لننسحب بكوادرنا من الملعب".

وأضاف المصدر أن "الذي يقوم على صيانة ملعب المدينة الدولي كوادر وزارة الشباب والرياضة وليس كوادر الشركة كما يدعي البعض فلا ذنب لنا بما حدث في المباراة الاخيرة بختام كاس العراق ولهذا نحن سلمنا الملعب جاهزاً"، لافتا إلى أن "مباريات عديدة جرت في الملعب تحت اشرافنا وكان الملعب على أفضل حال وابهر الجميع".

وتابع المصدر "أما كتاب الاستلام فلم نستلمه بسبب الأمور المالية التي لم تسدد للشركة لحد الآن"، لافتاً الى ان "مدير الشركة فلاح منفي سلم الملعب بوضعية جيدة واشاد به القاصي والداني ولهذا لم تقصر الشركة بهذا الجانب ولا تتحمل وضعية الملعب غير الجيدة خلال مباراة الكرخ والكهرباء بختام بطولة كاس العراق".

من جهته قال مدير عام دائرة شؤون الاقاليم بوزارة الشباب والرياضة طالب الموسوي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "ملاعبنا اصبحت متهالكة بسبب عدم تخصيص الأموال بشكل كافٍ"، موضحاً أن "الملاعب تحتاج لكوادر صيانة بشكل متواصل".

وأضاف الموسوي "نحتاج لشركات صيانة متخصصة لكن ما يعيقنا التخصيصات قليلة وقد خاطبنا الحكومة بشأنها"، لافتاً الى أن "ما خصص من أموال لا يكفي لإدامة ملعب واحد".

وكانت وسائل اعلام عرضت عبر شاشاتها الوضع المأساوي للملعب والاتربة التي غطت المدرجات وتضرر عشب الملعب والرطوبة على جدرانه وغيرها من الجوانب السلبية التي تؤكد تضرر الملعب وعدم خضوعه للإدامة والصيانة.