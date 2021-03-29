ملعب "مألي" مسرحا لودية العراق وأوزبكستان اليوم

شفق نيوز / يحتضن ملعب "مألي" التابع لنادي بونيودكور الرياضي، عصر يوم الاثنين، المباراة الودية بين المنتخب العراقي ونظيره الأوزبكي.

المباراة التي ستقام في تمام الساعة الرابعة عصراً، بتوقيت بغداد، تأتي استعداداً للتصفيات الآسيوية المؤهلة للبطولة المزدوجة (كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023).

وأنهى المنتخب العراقي أمس الأحد، استعداداته للقاء اليوم بقيادة المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش.

وتضم تشكيلة المنتخب، جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل فاضل، علاء علي مهاوي، مصطفى محمد جبر، أحمد إبراهيم، علي فائز عطية، محمد داود ياسين، همام طارق فرج، وميثم جبار مطلك، وضرغام إسماعيل داود، وحسن رائد حسن، وأمجد عطوان كاظم، وصفاء هادي عبد الله، وبشار رسن بنيان، وشيركو كريم لطيف، ومصطفى محمد معن، وفيصل جاسم، ومحمد قاسم ماجد، وأحمد عبد الحسين، وابراهيم بايش كامل، حسين علي جاسم، وعلاء عبد الزهرة.