ملعب كركوك الأولمبي يعود للحياة.. الافتتاح نهاية العام

شفق نيوز- كركوك

أعلن مدير شباب ورياضة كركوك عدي عواد، يوم الجمعة، عن استئناف الشركة التركية المنفذة لمشروع تطوير وتأهيل ملعب كركوك الأولمبي أعمالها، بعد تخصيص موارد مالية من قبل وزارة الشباب والرياضة ومتابعة مباشرة من وزير التخطيط.

وقال عواد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الشباب والرياضة ووكيل الوزارة ووزارة التخطيط تابعوا حلحلة المشاكل الفنية والمالية التي كانت تعيق عودة العمل في المشروع"، مبينًا أن "التخصيصات المالية الجديدة اسهمت في إعادة انطلاق الأعمال من قبل الشركة المنفذة".

وأضاف، أن "الشركة ستعاود أعمالها الأسبوع المقبل، وقد تم التواصل معها لضمان استئناف العمل بصورة فورية"، لافتا الى أن "نسبة الإنجاز الحالية في الملعب وصلت إلى حوالي 90%، متوقعًا إكمال العمل خلال نهاية العام الحالي".

وتأسس ملعب كركوك الأولمبي في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، ليكون المنصة الرياضية الأولى في المحافظة التي استضيفت عليها المنافسات المحلية والإقليمية.

وعلى مدى عقود، احتضن الملعب العديد من البطولات الكروية المهمة، منها الدوري العراقي الممتاز ومباريات منتخب كركوك المحلي، بالإضافة إلى مباريات ودية مع أندية من محافظات أخرى.

كما شهد الملعب أيضًا فعاليات رياضية متعددة شملت ألعاب القوى والمهرجانات الشبابية، مما جعله مركزًا رياضيًا متكاملاً يعكس الحراك الشبابي والرياضي في كركوك.