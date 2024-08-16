ملعب كربلاء مسرحاً لمباريات الشرطة في دوري نخبة أبطال آسيا لكرة القدم

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الشرطة العراقي، يوم الجمعة، أن ملعب كربلاء الدولي سيكون مسرحاً للقاءات الفريق في دوري نخبة أبطال آسيا لكرة القدم.

وبهذا سيواجه الشرطة فريق النصر السعودي الذي يضم النجم الكروي كرستيانو رونالدو في دوري نخبة أبطال آسيا على ملعب كربلاء.

وأوقعت القرعة الشرطة العراقي في مجموعة تضم النصر السعودي، وباختاكور الأوزبكي، والعين الإماراتي، وبرسبوليس الإيراني، والهلال السعودي، والوصل الإماراتي، والاستقلال الإيراني، والأهلي السعودي.