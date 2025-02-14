ملعب فرانسو حريري ملتقى محبي كرة القدم في كوردستان: الجمهور اللاعب رقم واحد (فيديو)

شفق نيوز/ شهدت مباراة نادي أربيل لكرة القدم ونادي زاخو المتصدر لدوري نجوم العراق، حضورا جماهيريا كبيرا على ملعب فرانسو حريري وانتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وقال مدرب زاخو طلال البلوشي لوكالة شفق نيوز؛ إن فريقه قدم "أداءً جيدًا، وكان اللاعبون على قدر المسؤولية".

وأضاف أن "المباراة كانت متكافئة بين الفريقين، وكل فريق حصل على نقطة. لا يزال أمامنا دوري طويل والكثير من العمل. اليوم كان لقاءً قويًا بين فريقين مميزين، وكان الحضور الجماهيري رائعًا".

واشار البلوشي إلى ان "لاعبي زاخو قدموا أداءً مميزًا، لكن حصولنا على حالتي طرد أثر علينا بشكل كبير، حيث لعبنا 16 دقيقة من الشوط الثاني بنقص عددي. ومع ذلك، الحمد لله على النتيجة، ونتطلع للأفضل في المباريات القادمة".

وبشأن تأثير الأجواء والتواجد الجماهيري الكبير على المباراة؛ بيّن البلوشي؛ أن "الفريق معتاد على الجمهور، وجمهور زاخو دائمًا هو اللاعب رقم واحد، وهو حاضر بكثافة في كل المباريات. لم يكن هناك تأثير سلبي على اللاعبين، لكن ربما شكل ضغطًا أكبر على الحكم أكثر من تأثيره علينا كلاعبين".

بدوره؛ قال لاعب زاخو شفان أن فريقه جاء "إلى أربيل من أجل تحقيق النقاط الثلاث، خاصة أننا كنا في صدارة الترتيب، وكان هدفنا تعزيز موقعنا في الدوري. لكن هذه هي كرة القدم، في الشوط الثاني حصل أحد لاعبينا على بطاقة حمراء، ومع ذلك، نحمد الله أننا خرجنا بنقطة من هذه المباراة الصعبة في أربيل".

وبشأن تأثير الأجواء الجماهيرية على اللقاء؛ قال إن لاعبي زاخو معتادين على اللعب في الأجواء الباردة، وكان حضور جماهير زاخو وأربيل مميزًا، مما جعل المباراة أكثر حماسًا. مثل هذه الأجواء تعكس جمال كرة القدم العربية.