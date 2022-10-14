ملعب "مرعب".. الصناعة "مستاء" من اعتداء جماهير زاخو على لاعبيه والاخير يأسف للأحداث

شفق نيوز/ أبدت إدارة نادي الصناعة، يوم الجمعة، استياءها من تعرض لاعبيها لاعتداء من قبل جماهير نادي زاخو الذي ابدت ادارته اسفها لتلك الأحداث.

وقال دلژار عدنان عضو ادارة نادي زاخو والناطق الاعلامي لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً قليلاً من الجمهور قاموا برمي لاعبي الصناعة بقناني الماء ولم يتاذَ اي شخص من الوفد وقد عملنا جاهدين لحماية اللاعبين وتمكنا من حجزهم في المنزع لحين مغادرة الجمهور خوفا عليهم".

واضاف، "اننا كادارة أمّنا مغادرة الوفد بحماية وحاليا اصبح وفد الصناعة خارج المدينة بامان وسلام".

من جانبه، اكد الجهاز الفني لفريق نادي الصناعة ان الوفد واللاعبين مازالوا محاصرين في منزع ملعب زاخو بعد لقائهم مساء اليوم الذي انتهى بفوز زاخو 2-1.

وقال سميح صبيح المدرب المساعد للصناعة لوكالة شفق نيوز، "ما زلنا محاصرين ولانستطيع للخروج بسبب توعد جمهور زاخو بايذائنا وتجمهره خارج الملعب".

واضاف، "من غير الممكن اللعب على ملعب زاخو فهو "رعب".

وحمّل صبيح اتحاد كرة القدم كل مايحدث سيما بعد تأجيله وقت المباراة من الساعة 3 وجعله بتوقيت السابعة والنصف"، مبدياً استغرابه من اضافة 10 دقائق كوقت اضافي واحتساب ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت البدل الاضافي والتي اتى عن طريقها هدف الفوز".