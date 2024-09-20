ملعب دهوك يغص بالجماهير قبل ساعات من افتتاحية دوري النجوم (صور)

شفق نيوز/ أمتلأ ملعب دهوك بأكمله قبل بدء مباراة دهوك والزوراء، في انطلاق مباراة افتتاح دوري نجوم العراق لكرة القدم 2024-2025.

ونفدت التذاكر الخاصة بمدرجات ملعب دهوك بالكامل، والتي تستوعب 30 ألف متفرج، قبل 3 ساعات من موعد انطلاق المباراة، بعد اقتنائها من قبل الجمهور.

بينما بقت أعداد هائلة خارج الملعب، وتتابع لقاء الافتتاح أعداد كبيرة أخرى في مقاهي دهوك، ومن على شاشات خارجية.

وستقام احتفالية كبيرة تشهد فعاليات متنوعة في ملعب دهوك، تستبق صافرة بداية اللقاء، في افتتاح دوري النجوم مساء هذا اليوم.