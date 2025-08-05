ملعب دهوك يستضيف كأس السوبر.. وزاخو البديل الآخر

شفق نيوز- دهوك

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن تحديد ملعب دهوك لاستضافة بطولة كاس السوبر العراقي لكرة القدم .

وقد حُسمت اسماء الأندية الستة التي ستشارك بشكل رسمي في بطولة كاس السوبر العراقية وهي أندية (الشرطة، والزوراء، والطلبة، والقوة الجوية، وزاخو، ودهوك).

وقال عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة ستُقام بموعدها المحدد يوم 19 من شهر آب المقبل بمشاركة الفرق المتأهلة الستة ولا تأجيل للمنافسات".

وأضاف أن "البطولة ستقام دهوك هي المستضيف وفي حال اعتذر إقامتها في دهوك فسيكون ملعب زاخو هو البديل لاستضافة منافسات كأس السوبر".

وبحسب نظام لجنة المسابقات في اتحاد الكرة فإن الفرق الأربعة الأولى من بطولة دوري النجوم، والفريقان الأول والثاني من بطولة كأس العراق هي التي تشارك في بطولة السوبر 2025.