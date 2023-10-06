ملعب النفط يدخل ضمن منظومة ملاعب دوري المحترفين

شفق نيوز/ اكدت ادارة نادي النفط لكرة القدم، ان لجنة التراخيص وافقت على اعتبار ملعبها ضمن الملاعب المرخصة في دوري المحترفين للموسم 2023-2024 بعد اتمام ملاحظات شخصتها اللجنة بغية انجازها.

وقال مشتاق كاظم عضو ادارة النادي لوكالة شفق نيوز "زارت لجنة تراخيص الملاعب في اتحاد كرة القدم بمعية عضو اللاليغا الأسبانية، نادي النفط الرياضي للاطلاع على ملعبنا وتقييمه من اجل منحه الرخصة ليكون من ضمن الملاعب التي تحتضن مباريات دوري كرة القدم للموسم الجديد، واطلعت على الملعب الرئيسي وملحقاته اضافة لمنازع اللاعبين وغرفة الحكام وقاعة المؤتمرات الصحفية والفنية، مبيناً انها ابدت رضاها التام عن الملعب".

واوضح ان اللجنة "ابدت بعض الملاحظات البسيطة والنواقص بغية اكمالها من اجل ان يكون الملعب جاهزا لأحتضان مباريات الدوري".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم حدد يوم 27 من الشهر الجاري موعدا لانطلاق دوري المحترفين الذي يعد الاول في تاريخ الدوريات العراقية.