ملعب النجف خارج الخدمة.. اتحاد الكرة العراقي يوضح

شفق نيوز/ أوضح الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الإثنين، أسباب عدم استضافة ملعب النجف لمباريات بطولة غرب آسيا المقرر انطلاقها في شهر حزيران المقبل.

وقال عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي قرر إلغاء استضافة ملعب النجف الدولي لبطولة غرب آسيا المقبلة للمنتخبات تحت 23 عاماً والإبقاء على إقامتها في بغداد وكربلاء لعدم وجود فنادق كافية وعدم وجود ملاعب تدريب".

واضاف الزاملي ان "الفرق المشاركة ستقسم على مجموعتين الاولى تلعب في بغداد والثانية في كربلاء".

واشار الى ان "ملعبين فقط في بغداد سيحتضنان مباريات المجموعة الأولى، هما المدينة والزوراء، بينما سيكون ملعب كربلاء الاولمبي مسرحاً لمباريات المجموعة الثانية".

وبين ان "البطولة ستكون برعاية خاصة من قبل الحكومة العراقية وتحديدا رئيس الوزراء الذي تكفل بالإسهام في انجاح البطولة".

وكان اتحاد غرب آسيا قد عقد اجتماعا في العاصمة الأردنية عمان في شهر كانون الثاني الماضي، ومنح خلاله حق استضافة العراق بطولة المنتخبات الأولمبية دون 23 عاماً.