ملعب الناصرية الأولمبي لن يرى النور حتى بعد 4 سنوات

شفق نيوز/ كشفت مديرية الشباب والرياضة في محافظة ذي قار، يوم الاثنين، ان ملعب الناصرية الأولمبي لن يتم انجازه لوجود مشكلة بين الوزارة والشركة المنفذة للمشروع.

وقال مدير شباب ورياضة ذي قار، مهند السهلاني لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع ملعب الناصرية الأولمبي وسعته 30 ألف متفرج، لن يرى النور حتى بعد اربع سنوات مقبلة بسبب مشاكل بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المنفذة للملعب، على الرغم من أن نسبة إنجازه وصلت إلى 75%".

وبين، أن "المشكلة في رغبة الوزارة بإعادة ترميم الأجزاء المتضررة في الملعب بسبب توقف العمل فيه، فيما ترى الشركة أن هذه الأضرار ناتجة عن توقف العمل لأسباب هي ليست مسؤولة عنها وبالتالي فأنها أعمال إضافية ليست ضمن العقد المبرم بين الطرفين".

وأشار السهلاني الى ان "الحكومة الاتحادية وافقت على اكمال 18 مشروعا رياضيا في المحافظة ضمن موازنة الـ5% لمشاريع تنمية الأقاليم لعام 2019".

واوضح أن "قيمة هذه المشاريع تصل لأكثر من ستة مليارات دينار، وهي تتعلق بإنشاء ساحات رياضية وترميم مبان ومنشآت تابعة لوزارة الشباب بالمحافظة".

يشار الى ان ملعب الناصرية الأولمبي انطلقت أعمال البناء فيه قبل أكثر من 7 سنوات من قبل شركة "شارل اور" ومجموعة شركات فرنسية أخرى مختصة ببناء الملاعب الرياضية، ويتضمن المشروع إنشاء ملعب أولمبي مع فندق أربعة نجوم يتكون من 75 غرفة مزوّد بالخدمات، فضلاً على ملعبين تدريبيين أحدهما يسع لـ2000 متفرج، وبمدة إنجاز تبلغ سنتين وأربعة أشهر وبقيمة مالية تقدر بـ108 مليارات و840 مليون دينار عراقي.