ملعب "المدينة" يحتضن لقاء ودياً للمنتخب العراقي وأندية سعودية وقطرية ترصد ثلاثة لاعبين

شفق نيوز/ افاد مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاربعاء، بأن المنتخب العراقي سيجري مباراة ودية مع نجوم الفرق المشاركة في الدوري الممتاز، فيما كشف عن اللاعبين الذين سيغادرون أنديتهم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "اتحاد الكرة بالتشاور مع مدرب المنتخب العراقي زيليكو بيتروفيتش، قرر اقامة مباراة تجريبية للمنتخب الذي يتجمع يوم 17 من الشهر الجاري في بغداد".

وبين ان "المنتخب سيخوض مباراة في العشرين من الشهر الجاري أمام نجوم الدوري الممتاز الذين لم تتم دعوتهم لتشكيلة المنتخب"، مشيرا الى ان "الاتحاد حدد ملعب المدينة (الحبيبية) لاستضافة اللقاء المرتقب شرط الحصول على موافقات ادارات الاندية الممتازة".

واشار المصدر الى ان "اتحاد الكرة اجرى اتصالاً مع اللاعب العراقي كيفن يعقوب، المحترف في نادي ايفك غوتنبرغ السويدي، لتمثيل المنتخب العراقي، وقد أبدى الاخير رغبته في تمثيل المنتخب لكن بعد تشاوره مع عائلته اعتذر عن ذلك"، ولم يوضح المصدر سبب اعتراض العائلة على تمثيل المنتخب.

من جانبه، اكد اللاعب همام طارق، لوكالة شفق نيوز، ان "الكادر التدريبي للمنتخب العراقي وبعد ابعاده عن المنتخب، سيعود الى صفوفه مجددا"، مؤكداً "تم استدعائي للمنتخب لما قدمته من مستويات كبيرة وانا جاهز لمباراة ايران".

وعن اخبار الانتقالات الشتوية، ذكرت مصادر رياضية متعددة لوكالة شفق نيوز، ان "حسن عبد الكريم (قوقية) لاعب المنتخب العراقي ونادي الكرخ، سينتقل الى نادي العربي القطري في الانتقالات الشتوية".

واشارت الى ان "نادي قطر القطري مهتم بخدمات اللاعب الدولي ولاعب فريق القوة الجوية ابراهيم بايش"، مؤكدة ان "نادي الهلال السعودي قدم عرضاً ثانياً للاعب المنتخب العراقي ونجم نادي الشرطة محمد قاسم، للتعاقد معه على تمثيل النادي لموسمين".