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ملعب المدينة.. وزارة الشباب والرياضة وشركة كلوبل سبورت يتفقان على صرف المستحقات

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-10T08:31:28+0000
ملعب المدينة.. وزارة الشباب والرياضة وشركة كلوبل سبورت يتفقان على صرف المستحقات

شفق نيوز/ ذكرت وزارة الشباب والرياضة انها اتفقت مع  المدير المفوض لشركة "كلوبل سبورت" العراقية فلاح منفي بشأن التسديد المالي وحل الاشكالات العالقة.

وقال مدير عام التربية البدنية والرياضة بالوزارة احمد الموسوي لوكالة شفق نيوز؛ أن اتفاقا تم بين وزارة الشباب والرياضة ومدير "شركة كلوبل سبورت" فلاح منفي على كل الإشكالات والمتعلقات، مبينا ان المبالغ ستسلم للشركة خلال مراحل العمل بملعب المدينة في بغداد.

واضاف انه تم الاتفاق مع الشركة المنفذة لإنجاز الملاحظات البسيطة الخاصة بالملعب، مشيرا الى انه وبعد الانتهاء من اكمال الملاحظات سيتم تسليم المبالغ للشركة على شكل دفعات ولقد تم التوقيع على التفاصيل.

من جانبه؛ أكد منفي أنه اتفق مع الوزارة بخصوص اكمال الملاحظات وتسديد المبالغ المتبقية بشكل دفعات لشركته.

واضاف الى ان الملاحظات بسيطة والتي رفض الإفصاح عنها عاداً إياها بالبسيطة جداً ولا داعي لكشفها، مبيناً أنها ستكتمل كل الملاحظات يوم الأحد المقبل.

وبين أن الاتفاق تم بين الطرفين ونأمل ان تحل كل الأمور بدون حدوث خلافات واشكالات لاسيما بعد أن عد الملعب من بين افضل واجمل الملاعب في العراق. 

وكانت لجنة شكلت من قبل وزارة الشباب لتقييم العمل وإبداء الملاحظات على ما أنجز في ظل ظروف صعبة، فضلا عن الإضافات التي طلبها وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، كإنشاء واجهة للجهة الشرقية وإضافة مكان جديد للاستقبال VIP.

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