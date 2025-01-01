ملعب الكرخ بدلاً من المدينة للقاء الطلبة والنجف بتوقيت جديد

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن تغيير ملعب مباراة الطلبة والنجف إلى ملعب آخر وبتوقيت جديد.

وتقرر تغيير ملعب لقاء فريق الطلبة وضيفه فريق النجف ضمن منافسات الجولة 12 من دوري نجوم العراق من ملعب المدينة شرقي بغداد إلى ملعب الساحر أحمد راضي (نادي الكرخ) وسط العاصمة.

وجاء قرار التغيير لعدم اكتمال صيانة ملعب المدينة، وستقام المباراة يوم السبت المقبل عند الساعة 2:30 عصراً.

وكانت لجنة المسابقات قد حددت موعد انطلاق المباراة في الساعة 6:30 مساءً في ملعب المدينة.