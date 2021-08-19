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ملعب الغرافة يحتضن مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الإيراني في التصفيات الآسيوية

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-19T11:42:44+0000
ملعب الغرافة يحتضن مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الإيراني في التصفيات الآسيوية

شفق نيوز/ اختارَ الاتحادُ القطري لكرة القدم ملعب الغرافة، إستاد ثاني بن جاسم، لاستضافة مباريات المنتخب العراقي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ووافقَ الاتحاد القطري على طلب الهيأة التطبيعية بخوض مباريات العراق في الدوحة، بعد كتاب الاتحاد الآسيوي بعدم خوض مباريات المنتخب العراقي على أرضه في الوقت الحالي لحين إرسال لجنة تفتيش في الأيام المقبلة وتقييم الملاعب والمنشآت الرياضية من جديد.

وسيواجهُ المنتخب العراقي نظيره الإيراني في ثاني مبارياته ضمن المجموعة الأولى، والتي ستقام في السابع من الشهر المقبل على ملعب الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة.

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