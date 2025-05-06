ملعب الشعب يحتضن قمة كروية بين المتأهلين للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إقامة المباراة النهائية لاختتام منافسات دوري التأهل للدرجة الأولى للموسم 2024-2025 بين فريقي ناديي الجيش والحشد الشعبي في ملعب الشعب الدوليّ يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً.‏

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مباراة الجمعة بين ناديي الحشد الشعبي والجيش تأتي لتحديد المركزين الأول والثاني، إذ تأهلا رسمياً من دوري الدرجة الأولى إلى مصاف فرق الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم 2025-2026.

وأضاف أن حسم تأهل الفريقان جاء بعد فوز فريق الحشد الشعبي على مضيفه الشرقاط بنتيجة 1-0، كما فاز فريق الجيش على مضيفه فريق العلم بنتيجة 3-1.

وبين ان فريق الشرقاط سيواجه فريق الصوفية والفائز منهما سيخوض المباراة الفاصلة امام صاحب الترتيب الـ18 من الدوري العراقي الممتاز لتحديد هوية المتأهل الثالث.