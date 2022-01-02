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ملعب الشعب بانتظار "قمة كروية" تجمع الزوراء والمنفرد بالصدارة نادي الشرطة

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-02T08:53:06+0000
ملعب الشعب بانتظار "قمة كروية" تجمع الزوراء والمنفرد بالصدارة نادي الشرطة

شفق نيوز/ كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الأحد، عن مباريات الجولة السابعة عشر لدوري الكرة الممتاز والتي ستقام يومي الأربعاء والخميس.

وتقام يوم الأربعاء المقبل خمس مواجهات ، تبدأ الاولى على ملعب دهوك في الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة بين فريقي نادي اربيل وضيفه نفط ميسان، فيما تقام على ملعب النفط مباراة واحدة في الساعة الثانية ظهرا بين فريقي النفط وضيفه الصناعة.

ويضيف ملعب النجف الدولي في الساعة الثالثة والنصف عصراً مباراة نفط الوسط وضيفه القوة الجوية.

كما يحتضن ملعب الشعب الدولي مباراة قمة جماهيرية تجمع قطبي الكرة العراقية الزوراء والشرطة في الساعة السابعة مساءً، وفي الساعة السابعة والنصف تجري اخر مباريات اليوم الأول من المنافسات في الساعة السابعة والنصف على ملعب النجف الدولي بين فريقي النجف وضيفه امانة بغداد.

وتتواصل منافسات الجولة في اليوم التالي باقامة خمس مواجهات تجمع الاولى فريقي الكرخ والطلبة على ملعب الأول في الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة.

وعلى ملعب زاخو يضيف اصحاب الارض فريق زاخو ضيفه فريق نادي القاسم في الساعة الثانية ظهراً، وفي نفس التوقيت يضيف فريق نوروز على ملعب السليمانية ضيفه فريق الكهرباء.

وعلى ملعب الفيحاء يضيف نفط البصرة فريق نادي سامراء في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا ، وعلى نفس الملعب تختتم مباريات الجولة 17 بلقاء فريق نادي الميناء وضيفه فريق الديوانية .

ويتصدر الشرطة ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة 16 برصيد 44 نقطة يليه فريق نادي الزوراء برصيد 33 نقطة ثم فريق القوة الجوية برصيد 32 نقطة وفريق الطلبة رابعا برصيد 30 نقطة ونفط الوسط رابعا بنفس رصيد الطلبة لكن يتخلف عنه بتسجيل الأهداف.

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