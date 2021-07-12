ملعب الشعب الدولي يحتضن المباراة النهائية بالدوري المؤهل للممتاز

شفق نيوز / قررت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية، يوم الاثنين، إقامة المباراة النهائية لدوري الدرجة الأولى لتحديد المركزين الأول والثاني على ملعب الشعب الدولي.

وقال رئيس لجنة المسابقات حيدر عوفي، لوكالة شفق نيوز، إن "مباراة تحديد الأول والثاني لدوري التأهيل للدوري الممتاز ستجمع فريقي نادي الصناعة وفريق نادي نوروز على ملعب الشعب في الساعة الثامنة مساء في السابع عشر من تموز الحالي".

وأوضح عوفي، أن "المباراة لن تؤثر على تأهلهما للدوري الممتاز وأن نتيجتها تحدد المركزين الأول والثاني في نهائي دوري الدرجة الأولى لكرة القدم"، لافتاً إلى أن "نهائي دوري الشباب سيكون في الساعة السادسة على ملعب الشعب الدولي أيضاً، في نفس يوم مباراة الصناعة ونوروز".

من جانب اخر تأهل فريقا شباب الزوراء ونفط البصرة من المجموعة الأولى لدوري الشباب لفرق الممتاز، بينما تأهل من المجموعة الثانية فريقا شباب الشرطة وأمانة بغداد.

وسيلاعب شباب الزوراء نظيره فريق شباب أمانة بغداد، ويواجه شباب الشرطة فريق نفط البصرة في الدور نصف النهائي.