سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ملعب الشعب الدولي يحتضن المباراة النهائية بالدوري المؤهل للممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-12T12:43:51+0000
ملعب الشعب الدولي يحتضن المباراة النهائية بالدوري المؤهل للممتاز

شفق نيوز / قررت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية، يوم الاثنين، إقامة المباراة النهائية لدوري الدرجة الأولى لتحديد المركزين الأول والثاني على ملعب الشعب الدولي.

وقال رئيس لجنة المسابقات حيدر عوفي، لوكالة شفق نيوز، إن "مباراة تحديد الأول والثاني لدوري التأهيل للدوري الممتاز ستجمع فريقي نادي الصناعة وفريق نادي نوروز على ملعب الشعب في الساعة الثامنة مساء في السابع عشر من تموز الحالي".

وأوضح عوفي، أن "المباراة لن تؤثر على تأهلهما للدوري الممتاز وأن نتيجتها تحدد المركزين الأول والثاني في نهائي دوري الدرجة الأولى لكرة القدم"، لافتاً إلى أن "نهائي دوري الشباب سيكون في الساعة السادسة على ملعب الشعب الدولي أيضاً، في نفس يوم مباراة الصناعة ونوروز".

من جانب اخر تأهل فريقا شباب الزوراء ونفط البصرة من المجموعة الأولى لدوري الشباب لفرق الممتاز، بينما تأهل من المجموعة الثانية فريقا شباب الشرطة وأمانة بغداد.

 وسيلاعب شباب الزوراء نظيره فريق شباب أمانة بغداد، ويواجه شباب الشرطة فريق نفط البصرة في الدور نصف النهائي.

related

سبع مواجهات في ختام منافسات الدوري المؤهل للممتاز.. تعرف على النتائج

Date: 2021-07-04 17:55:27
سبع مواجهات في ختام منافسات الدوري المؤهل للممتاز.. تعرف على النتائج

في عملية تبادل للأماكن.. مدرب بابل ينتقل لكربلاء ومدرب الأخير يستلم بدلا عنه

Date: 2021-05-13 12:07:09
في عملية تبادل للأماكن.. مدرب بابل ينتقل لكربلاء ومدرب الأخير يستلم بدلا عنه

صور.. لجنة المسابقات تجري قرعة الدور التأهيلي لأندية الفرات الأوسط لكرة القدم

Date: 2021-02-16 09:35:43
صور.. لجنة المسابقات تجري قرعة الدور التأهيلي لأندية الفرات الأوسط لكرة القدم

تطبيعية اتحاد الكرة تبحث آلية دوري الدرجة الأولى

Date: 2020-11-10 14:34:40
تطبيعية اتحاد الكرة تبحث آلية دوري الدرجة الأولى

العراق.. تعرف على نتائج 12 مباراة في الدوري المؤهل للممتاز

Date: 2021-05-16 16:33:23
العراق.. تعرف على نتائج 12 مباراة في الدوري المؤهل للممتاز

التطبيعية تعلن موعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية

Date: 2021-02-25 13:20:35
التطبيعية تعلن موعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية

اكتمال عقد المتأهلين لنهائيات دوري الدرجة الأولى العراقي بالطائرة

Date: 2020-11-18 20:08:26
اكتمال عقد المتأهلين لنهائيات دوري الدرجة الأولى العراقي بالطائرة

تعرف على نتائج الجولة الخامسة للمجموعة الاولى التأهيلية لدوري الممتاز

Date: 2021-05-23 20:23:12
تعرف على نتائج الجولة الخامسة للمجموعة الاولى التأهيلية لدوري الممتاز