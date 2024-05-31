ملعب الشعب الدولي مسرحاً للقائي منتخبيّ شباب العراق وضيفه العماني بهذه التوقيتات

شفق نيوز/ يستضيف ملعب الشعب الدولي، مباراتان دوليتان وديتان بين منتخبيّ شباب العراق وضيفه سلطنة عمان، ضمن الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة.

وتقام المباراة الأولى يوم الأحد المقبل عند الساعة الثامنة مساءً، بينما تقام المباراة الثانية بين المنتخبين يوم الأربعاء المقبل في نفس التوقيت وعلى ملعب الشعب أيضاً.

ووصل وفد منتخب شباب سلطنة عُمان إلى العاصمة بغداد، ظهر اليوم الجمعة، لمواجهة مضيفه منتخب شباب العراق تجريبياً.