ملعب الشرطة يعود إلى أحضان القيثارة

شفق نيوز– بغداد

أعلن حيدر نادر، نائب رئيس رابطة مشجعي نادي الشرطة، عن إعادة تسليم ملعب النادي رسمياً إلى الإدارة، وذلك بتوجيه مباشر من وزير الداخلية، استجابةً لمطالب الجماهير التي طالما نادت بعودة الملعب إلى أحضان ناديه الأم.

وقال نادر لوكالة شفق نيوز، إن ماجد الجادري، مدير الشركة المنفذة والمشرفة حالياً على الملعب، تلقى تعليمات رسمية بتسليم المنشأة بشكل كامل إلى إدارة النادي لدخوله الخدمة، ليصبح الملعب تحت تصرف النادي الفعلي اعتباراً من اليوم.

وأضاف أن هناك خطة لإقامة حفل افتتاح رسمي للملعب في مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، مصحوباً بتحضيرات لإقامة مباراة كروية مميزة يوم 7 أو 8 من الشهر نفسه، على أن يُعلن لاحقاً عن الفريق الذي سيخوض المباراة الافتتاحية.

ووجه نادر التهاني إلى جماهير نادي الشرطة بهذه المناسبة التي طال انتظارها، معبراً عن شكره وامتنانه لوزير الداخلية على دعمه المتواصل وتفاعله الإيجابي مع مطالب الجماهير، ومساندته لمسيرة النادي نحو الاستقرار والتطور.