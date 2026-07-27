ملعب الزوراء يحتضن مباريات الشرطة في دوري أبطال آسيا 2

شفق نيوز- بغداد

اعتمد نادي الشرطة، ملعب الزوراء في العاصمة بغداد ملعباً له لاستضافة مبارياته في بطولة دوري ابطال اسيا 2 للموسم 2026-2027، بعد استكمال الاجراءات الخاصة باعتماد الملعب من قبل الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، ليكون مسرحاً لمواجهات الفريق القارية خلال النسخة الجديدة من البطولة.

وحدد الاتحاد الاسيوي لكرة القدم يوم 18 اب/ أغسطس 2026 موعداً لاقامة مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اسيا 2 لموسم 2026-2027، وذلك بالتزامن مع قرعة دوري أبطال اسيا للنخبة في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

يذكر ان نادي اهلي جدة السعودي قد توج بلقب دوري ابطال اسيا 2 للموسم الاخير 2025–2026.

وياتي اختيار ملعب الزوراء لاحتضان مباريات الشرطة الاسيوية لما يتمتع به من جاهزية فنية وتنظيمية تستوفي متطلبات الاتحاد الاسيوي، في خطوة تمنح ممثل الكرة العراقية فرصة خوض مبارياته القارية على أرضه وبين جماهيره .

وتعد بطولة دوري ابطال اسيا 2 ثاني أعلى مسابقات الاندية في القارة ، وتضم اندية من مختلف الاتحادات الاسيوية، حيث يتنافس المشاركون على التأهل الى الادوار الاقصائية وصولاً الى المباراة النهائية والتتويج باللقب القاري.