ملعب التاجي مسرحاً لنهائي كأس الشباب غداً السبت

شفق نيوز/ حددت لجنة المسابقات يوم غد السبت موعداً لنهائي دوري الكرة الممتاز للتأكيد شباب في ملعب نادي التاجي ببغداد.

وسيلاعب فريق شباب نادي الشرطة نظيره فريق شباب نادي أمانة بغداد في المباراة النهائية لدوري الشباب لفرق الممتاز للموسم 2020-2021 وتقام المباراة غداً السبت الموافق في ملعب التاجي بالساعة الخامسة عصراً.

وحسمت امس الخميس منافسات نصف نهائي بطولة دوري الشباب لكرة القدم بعد فوز شباب الشرطة على شباب نفط البصرة بفارق ركلات الترجيح ليضرب موعدا مع امانة بغداد في المباراة الختامية بعد فوز الاخير على شباب الزوراء اليوم ايضاً بركلات الترجيح ايضا.