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"ملعبنا صغير".. الزوراء يطلب نقل قمة الجوية لأحد ملعبين

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-22T07:54:52+0000
"ملعبنا صغير".. الزوراء يطلب نقل قمة الجوية لأحد ملعبين

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الزوراء، يوم الثلاثاء، رفضها إقامة مباراة فريقها الكروي أمام القوة الجوية ضمن منافسات ربع نهائي كأس العراق على ملعبها، وفيما بينت ان الملعب صغير وسيحرم جمهور الناديين من مشاهدة ديربي العاصمة، اكدت تقديمها طلباً رسميا لاستبدال ملعبها بآخر دولي.

وقال مشرف فريق الزوراء عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز إن "ادارة الزوراء قررت عدم خوض لقاء الفريق وضيفه القوة الجوية على ملعبنا الجديد ضمن منافسات ربع نهائي كأس العراق"، مبينا ان "سبب عدم رغبتنا اللعب على أرضنا لان ملعب الزوراء لا يستوعب جمهور الفريقين وخاصة جمهورنا".

وأضاف عبدالرازق ان "إقامة اللقاء على ملعب الزوراء معناه حرمان عدد كبير من الجماهير من مشاهدة مباراة ديربي العاصمة".

وتابع عبد الرزاق ان "ادارة الزوراء قدمت طلباً رسميا ان تلعب مباراتها امام القوة الجوية في ملعب المدينة الدولي او على ملعب الشعب الدولي والغاء قرار اقامة المباراة في ملعبها الجديد".

ويلاقي فريق نادي الزوراء فريق نادي القوة الجوية في ربع نهائي كاس العراق يوم السبت الموافق الثاني من نيسان في الساعة السابعة مساءً.

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