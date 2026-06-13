ملحق دوري النجوم: كربلاء يواجه أمانة بغداد.. والشرطة والمصافي يتنافسان على لقب الصالات

بغداد - شفق نيوز

يستضيف فريق كربلاء، اليوم السبت، نظيره أمانة بغداد على ملعب كربلاء الدولي، في مباراة حاسمة ضمن إياب ملحق "البلاي أوف" المؤهل لدوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم المقبل 2026-2027.

ويدخل كربلاء المواجهة بأفضليّة خياري التعادل أو الفوز لضمان مقعده في دوري الأضواء، بعد تفوقه في مباراة الذهاب بهدف نظيف؛ في المقابل، يتطلب من أمانة بغداد الفوز بفارق أكثر من هدف لتأمين بقائه في المسابقة.

وفي الشأن الرياضي الآخر، يحتضن ملحق قاعة نادي الشرطة الرياضي عصر اليوم، مواجهة فض الشراكة وتحديد بطل دوري المحترفين لكرة الصالات للموسم 2025-2026 بين فريقي الشرطة والمصافي.

وتأتي هذه المباراة النهائية بعد سلسلة مواجهات مثيرة في أدوار "البلاي أوف"، حيث تعادل الفريقان في اللقاء الأول بنتيجة (4-4) في الثالث من حزيران الجاري، قبل أن يحسم المصافي المواجهة الأخيرة لصالحه، مما يجعل لقاء اليوم فاصلاً لتتويج صاحب اللقب.