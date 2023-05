ملاكم عربي يضرب بوحشية حكم كرة قدم في سيدني.. فيديو

شفق نيوز/ كشفت لقطات صادمة، لحكم بفك مكسور بعد دخوله في شجار وحشي مع لاعب كرة في أحد الملاعب، في مدينة سيدني الأسترالية.

وانتشر مقطع فيديو للحادثة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تصوير الواقعة من قبل الموجودين في الملعب، فيما تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه قبل هروبه من المكان.

واتُهم الملاكم العربي، آدم عبد الله، باقتحام ملعب في مدينة بادستو بارك، الواقعة جنوب غربي مدينة سيدني، وتوجيه عدة لكمات لحكم، أسفرت عن إصابته بكسور في أسنانه وفكه.

Khoder Yaghi had been refereeing a First Grade match between #PadstowHornets and #GreenacreEagles at Padstow Park, in #Sydney on Friday.A suspended player who had been watching the game then allegedly rushed at him leaving him with 3 missing teeth & a broken jaw! pic.twitter.com/pNRrLmQw2V