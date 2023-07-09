ملاكم عراقي ينافس على الذهب وبرونزية للشطرنج وبداية مخيبة للطاولة

شفق نيوز / حقق الملاكم العراقي كرار كاظم سهم، بوزن 67 كغم، يوم الأحد، الفوز على الملاكم التونسي بالنقاط ليتأهل للعب على الوسام الذهبي ضد منافسه الجزائري.

وفي منافسات االشطرنج في الدورة العربية، حصل منتخب العراق بالشطرنج للرجال، على الوسام البرونزي بعد تحقيقه المركز الثالث.

من جانب آخر، بدأت منافسات منتخب العراق للطاولة متعثرة اليوم بخسارة منتخب النساء أمام تونس، بنتيجة ثلاث مجموعات، لواحدة، وخسر أيضا منتخب الرجال من الأردن بثلاث مجموعات لمجموعتين.