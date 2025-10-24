ملاكم عراقي يفتتح مشواره بفوز مستحق في دورة الألعاب الآسيوية للشباب

شفق نيوز- بغداد

افتتح منتخب شباب العراق للملاكمة، يوم الجمعة، مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية الجارية في البحرين في النسخة الثالثة، بالفوز على الإمارات.

وحقق ملاكم المنتخب العراقي، الزبير صالح عثمان، فوزاً مستحقاً في وزن 80 كغم على الملاكم الإماراتي زايد محمد مصبح، في أولى نزالات البطولة.

وقدم عثمان عرضاً قوياً واداءً مميزاً عكس جاهزيته الفنية والبدنية العالية، حيث سيطر على مجريات النزال منذ بدايته حتى نهايته ليحسم المواجهة لصالحه.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة، علي تكليف، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الفوز يمثل انطلاقة مشجعة نحو تحقيق نتائج أفضل في الجولات المقبلة"، مشيراً إلى أن "الزبير صالح عثمان يمتلك الطموح والإصرار لمواصلة التألق ورفع راية العراق عالياً في المحافل القارية".

وتتواصل منافسات الملاكمة في الدورة بمشاركة نخبة من أبرز الملاكمين الشباب في القارة الآسيوية، وسط أجواء من الحماس والتحدي لتحقيق الميداليات والمراكز المتقدمة.