ملاكم عراقي يضمن احد الاوسمة الآسيوية ويتأهل الى أولمبياد باريس

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للملاكمة عن تأهل ملاكم عراقي لأولمبياد باريس 2024 بعد فوز ثمين على ملاكم قيرغستان في منافسات دورة الألعاب الآسيوية الجارية أحداثها في "هانغتشو" الصينية.

وقال علي تكليف رئيس اتحاد الملاكمة لوكالة شفق نيوز؛ ان "الملاكم العراقي علي قاسم حمدان يفوز على منافسه القيرغستاني إسكات كولتاييف بنتيجة 3-2".

واضاف ان "النزال جرى صباح اليوم في مواجهات ربع النهائي بوزن 63.5 كغم وتمكن ملاكمنا من تحقيق الفوز على ملاكم قيرغستان الذي يعد من بين خيرة ملاكمي آسيا".

واشار الى ان "ملاكنا على قاسم الى جانب تأهله إلى أولمبياد باريس 2024، ضمن ايضاً احدى الميداليات الدورة الاسيوية الثلاث كون الدورة تعد مؤهلة للأولمبياد".

وكان الملاكم العراقي علي قاسم حمدان حقق فوزين بوزن 63 كغم في منافسات دورة الألعاب الآسيوية الجارية أحداثها في "هانغتشو" الصينية على الملاكم الكوري والباكستاني.