ملاكم عراقي يصل للأدوار النهائية في بطولة آسيا

شفق نيوز/ تمكن الملاكم العراقي علي قاسم حمدان من الفوز على الملاكم القيرغستاني وتأهله الى الدور النهائي من بطولة اسيا تحت 22 عام المقامة حالياً في اوزبكستان.

وبهذا التأهل ضمن المنتخب العراقي إحدى الميداليات من الذهبية الى البرونزية .

تجدر الاشارة الى ان الاتحاد المركزي للملاكمة اختار سبعة ملاكمين لتمثيل العراق في هذه البطولة، وهم كل من "موسى جعفر وزن 51 كغم، ومحمد عبدالحكيم وزن 54 كغم، ومحمد انور وزن 57 كغم، وعلي قاسم وزن 60 كغم، ويحيى هشام وزن 63.5 كغم، وكرار نعمة وزن 67 كغم، ورضا طالب وزن 75 كغم.