ملاكم عراقي يخسر في أول مشاركة رسمية بدورة التضامن الإسلامي

شفق نيوز- الرياض

خسر الملاكم العراقي عباس قاسم، بوزن 55، يوم الخميس، أمام نظيره التركي في أول نزال له ضمن منافسات الملاكمة بدورة التضامن الإسلامي.

وستنطلق الدورة رسمياً في السعودية يوم غد الجمعة، بمشاركة 3600 لاعب ولاعبة من 57 دولة.

ويمثل هذا النزال الانطلاقة الرسمية لمنتخب العراق بالملاكمة في الدورة، حيث يأمل اللاعب عباس قاسم، في تقديم أداء قوي يعكس جاهزية المنتخب وتحضيراته المكثفة، سعياً لتحقيق بداية موفقة في مشوار المنافسات.