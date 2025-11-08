ملاكم عراقي يتأهل إلى نصف نهائي دورة التضامن الإسلامي

شفق نيوز- الرياض

تأهل الملاكم العراقي علي قاسم، يوم السبت، إلى الدور نصف النهائي ضمن منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تُقام فعالياتها في العاصمة السعودية الرياض.

وجاء التأهل بعد فوزه على الملاكم الإيراني بنتيجة 5-0 في دور ربع النهائي لوزن 65 كغم.

وينتظر الملاكم العراقي الآن مواجهة الفائز في النزال بين أوزبكستان ونيجيريا في الدور نصف النهائي.

وكان الملاكم العراقي عباس قاسم بوزن 55 خسر أمام نظيره التركي في أول نزال له ضمن منافسات الملاكمة بدورة التضامن الإسلامي.

وانطلقت الدورة الاسلامية رسمياً في السعودية، يوم أمس الجمعة، بمشاركة 3600 لاعب ولاعبة من 57 دولة.