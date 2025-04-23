ملاكم عراقي يتأهل بـ"القاضية" إلى المربع الذهبي في بطولة آسيا بالأردن

شفق نيوز/ تأهل الملاكم العراقي سجاد أحمد مهدي سليم، يوم الأربعاء، إلى المربع الذهبي في بطولة آسيا للملاكمة بعد تغلبه على الملاكم الفلبيني بالضربة القاضية في الجولة الثالثة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة علي تكليف، لوكالة شفق نيوز، إن "بطولة آسيا تقام في الأردن بمشاركة واسعة وتمكن بطلنا سجاد بوزن 64 كغم من تحقيق انتصار كبير على الفلبيني بالضربة القاضية في الجولة الثالثة".

وأشار إلى أن "الملاكم سجاد سيلاقي ملاكماً كزخستانياً بعد يومين وإذا ما حقق الفوز فأنه سيضمن وساماً آسيوياً للعراق".

وأضاف "اضطررنا للمشاركة بخمسة أوزان بينما أغلب الدول حتى الفقيرة شاركت بأوزان كاملة وذلك بسبب الضائقة المالية".

وأكد تكليف أن "الملاكم سجاد مشروع بطل أولمبي وسيكون ضمن اهتمامات الاتحاد خلال مدة إعداد طويلة الأمد ليكون جاهزاً للأولمبياد وتحقيق الحلم للعراق بوسامأولمبي".