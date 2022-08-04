ملاكم عراقي يتأهل الى دور نصف نهائي بطولة العرب للملاكمة

شفق نيوز/ تأهل ممثل العراق الوحيد في بطولة العرب للملاكمة، يوسف الماجدي، يوم الخميس، الى الدور نصف النهائي على حساب منافسه لاعب منتخب الأردن.

وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة، علي عبد الزهرة، لوكالة شفق نيوز، ان "الماجدي سيلاقي ملاكماً مصرياً في دور نصف نهائي بطولة العرب للملاكمة".

وتوقع عبد الزهرة، ان "يحقق ملاكمنا الماجدي ذهبية العرب وتعويض زملائه الذين حرموا من هذه البطولة بعد منعهم من الدخول للأراضي المصرية ومنحهم تأشيرات الدخول بسبب سوء تنظيم وإدارة الدولة المضيفة للبطولة".

يذكر ان الاتحاد العراقي للملاكمة قرر عدم سحب الملاكم العراقي المغترب يوسف الماجدي، والذي وصل الأراضي المصرية قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية، واستطاع الدخول من دون مساعدة الاتحاد المصري لذا حضر في مراسم رفع العلم العراقي في انطلاق البطولة العربية ممثلا عن العراق.

تجدر الاشارة الى ان المنتخب العراقي للملاكمة الذي كان يروم المشاركة في هذه البطولة يضم 13 لاعبا من بينهم ابطالا على مستوى القارة الصفراء الا ان السلطات المصرية لم تمنح التأشيرات للوفد العراقي.