ملاكم عراقي يتغلب على المصنف التاسع عالمياً في الدورة العربية

شفق نيوز/ حقق بطل العرب لعام 2023 الملاكم العراقي يوسف نعيم الماجدي اول فوز له على الملاكم الفلسطيني المصنف التاسع عالمياً في نزال هذا اليوم بوزن 71 كغم في منافسات بطولة دورة الالعاب العربية

في حين خسرت الملاكمة العراقية طيبة فاهم وزن 67 كغم امام الملاكمة المغربية لتكتفي بالميدالية البرونزية في منافسات ملاكمة النساء بدورة الالعاب العربية المقامة حاليا بالجزائر.

وكان الملاكم العراقي كرار سهم بوزن 67كغم فاز على الملاكم السعودي، كما ضمن ملاكم منتخب العراق مؤمن عبد العال الميدالية البرونزية في منافسات الملاكم بالدورة العربية.