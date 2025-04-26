ملاكم عراقي يبلغ النزال النهائي لبطولة آسيا

شفق نيوز/ تأهل الملاكم العراقي، سجاد أحمد مهدي سليم، يوم السبت، إلى المباراة النهائية لبطولة آسيا للملاكمة، وذلك بعد تغلبه على الملاكم الكازخستاني بثلاث جولات .

وقال رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة علي تكليف، لوكالة شفق نيوز، إن "سجاد (بوزن 64 كغم) حقق انتصاراً كبيراً على الملاكم الكازخستاني بثلاث جولات، ليتأهل إلى النزال النهائي على أمل أن يحقق الذهب الذي لم يتحقق منذ 35 سنة".

وأضاف تكليف، أن "بطولة آسيا الحالية تقام في الأردن بمشاركة واسعة لمنتخبات آسيا، لكن كمنتخب عراقي أضطر للمشاركة بخمسة أوزان بسبب الضائقة المالية".

وأكد أن الملاكم سجاد مشروع بطل أولمبي، وسيكون ضمن اهتمامات الاتحاد خلال مدة إعداد طويلة الأمد ليكون جاهزاً للأولمبياد وتحقيق الحلم بوسام أولمبي للعراق.

وكان الملاكم العراقي سجاد أحمد مهدي سليم، قد تأهل يوم الأربعاء الماضي ، إلى المربع الذهبي في بطولة آسيا للملاكمة بعد تغلبه على الملاكم الفلبيني بالضربة القاضية في الجولة الثالثة.