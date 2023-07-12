ملاكمو العراق ينافسون على الذهب في الجزائر

شفق نيوز / أكد رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة علي تكليف، يوم الأربعاء، أن ملاكمي العراق سيخوضون نزالين مصيريين يحسم فيه الذهب في منافسات الملاكمة بالدورة العربية الجارية حاليا في الجزائر .

وقال تكليف، لوكالة شفق نيوز، إن "الملاكمين كرار كاظم بوزن 67 كغم، وأمير كاظم بوزن 86 كغم سيخوضان نزالهما من أجل الحصول على الذهب"، مؤكداً أن "الأهل كبير بسواعد الملاكمين الأبطال لنيل الذهب للعراق في نزالي اليوم".

واضاف أن "كرار كاظم سهم سيواجه الجزائري شمس الدين كرامو في وزن 67 كغم، بينما يلاقي الملاكم امير كاظم وزن 86 نظيره الأردني عدي رياض"، مبينا أن "النزالين سيقامان على حلبة القاعة الرياضية المغلقة في مركز بن عكنون في الجزائر".

من جانب آخر، ضمن المنافسات ذاتها وفي مباريات الترضية وترتيب المراكز تفوق منتخب العراق النسوي لكرة الطاولة على المنتخب الاردني بنتيجة 3 -2، بينما خسر منتخب العراق للرجال بنتيجة 3 – 2 أمام المنتخب التونسي.