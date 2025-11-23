ملاكمو العراق إلى أميركا لمواجهة محترفيها قبل بطولة آسيا

شفق نيوز- بغداد

‏أعلن رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة علي تكليف، يوم الأحد، إرسال الاتحاد أسماء ملاكميه المتقدمين إلى نظيره الأميركي لإقامة معسكر تدريبي في الولايات المتحدة تحضيراً للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها بطولة آسيا المقررة في منغوليا بداية العام المقبل.

وقال تكليف، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد اتفق مع نظيره الأميركي على إقامة معسكر تدريبي هناك استعداداً للبطولة الآسيوية المقبلة".

‏وأضاف، ان "الاتحاد العراقي سيرسل أسماء الوفد العراقي للاتحاد الأميركي لتأمين تأشيرات الدخول"، مبيناً أن "المنتخب العراقي سيُجري خلال المعسكر مواجهات ودية مع ملاكمين أميركان لكسب الخبرة وتطوير المستوى، لا سيّما وأن أميركا تمتلك ملاكمين على مستوى عالٍ".

‏وأوضح أن المعسكر "يأتي ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة آسيا للمتقدمين المقررة في منغوليا شهر كانون الثاني/يناير من العام المقبل".

‏وأشار رئيس الاتحاد، إلى حضوره حالياً في إيطاليا للمشاركة في انتخابات الاتحاد الدولي للملاكمة الجارية هناك، حيث التقى مع عدد من رؤساء اتحادات العالم وتم الاتفاق على بروتوكولات ثنائية مقبلة تخدم اللعبة في العراق.

‏وأوضح أن الاتحاد "يعاني من أزمة مالية كبيرة بسبب عدم تسلّم مستحقاته منذ مدة طويلة ما يؤثر على إقامة البطولات المحلية والخارجية، حيث يعتمد في مشاركاته على المنح التي تقدمها اللجنة الأولمبية العراقية".