ملاكمون عراقيون يتأهلون للمباراة النهائية ببطولة دولية في إيران

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة، علي تكليف، يوم الخميس، عن تأهل ثلاثة ملاكمين من المنتخب العراقي للرجال إلى الدور النهائي لبطولة "وادي بوريا" للمتقدمين الجارية أحداثها في إيران.

وقال تكليف لوكالة شفق نيوز، إن "منتخبنا الوطني ظهر بشكل ملفت في البطولة الدولية التي شهدت خيرة الملاكمين الدوليين، وملاكمينا تمكنوا من حسم النزالات لصالحهم ليتأهل ثلاثة من أبطالنا إلى نهائي البطولة".

وبين أن "الملاكمين العراقيين المتأهلين هم، محمد ستار بوزن 60كغم، وعلي قاسم حمدان بوزن 56كغم، وعبد الحكيم كاظم بوزن 90كغم".

وأوضح أن "التأهل الأخير لملاكمنا عبد الحكيم كاظم إلى نهائي بطولة وادي بورا الدولية، جاء بعد تغلبه على ملاكم منتخب إيران، وسيواجه في نهائي البطولة لاعب منتخب تركيا والتنافس على الذهب".

وتابع تكليف أن "انتصارين متتاليين في بطولة وادي بوريا الدولية تحققا عن طريق بطلنا الدولي علي قاسم حمدان بعد تحقيقه فوزاً مستحقاً على منافسه لاعب منتخب كازاخستان ضمن منافسات وزن 65كغم ليتأهل إلى النزال النهائي، وكذلك بطلنا الدولي محمد ستار الذي تمكن من التأهل إلى المباراة النهائية في منافساتوزن60كغم".