ملاكمة العراق تحرز وساماً فضياً ورفع الأثقال برونزيين اثنين

شفق نيوز/ أحرز منتخب العراق للملاكمة وساماً فضياً، يوم الأربعاء، فيما فاز منتخب رفع الأثقال بوسامين برونزيين، في منافسات دورة الالعاب العربية.

وقال نائب رئيس اتحاد الملاكمة العراقي، علي عبد الزهرة، لوكالة شفق نيوز ان "العراق فقد ميدالية ذهبية كانت بمتناول اليد بعد تناقض حكام اللقاء وتقييمهم لاداء الملاكمين".

واوضح ان "حكام ليبيا والسعودية والاردن منحوا الفوز للملاكم للجزائري فيما جاءت نتائج حكام فلسطين وتونس لصالح ملاكمنا فراس سهم".

واضاف عبد الزهرة ان "الملاكمين كانا متعادلان بشكل متساوي ويكاد الفرق ان يكون معدوماً، لكن الحكم الاردني حسم النزال لصالح الجزائري عندما منحه التفوق في الجولة الثالثة".

ولفت الى انه "لو كان الاردني منح ملاكمنا التفوق لحصل العراق على ذهبية بالملاكمة لكن للاسف كان التعادل في كل شيء لكن الجولة الثالثة حسمت النزال للجزائري ليكتفي ملاكمنا بالفضة".

من جانب اخر، حصل العراق على ميدالية برونزية برفع الاثقال بفعالية النتر عن طريق الرباعة مناسك علاء احمد بوزن 59 كغم نساء.

بينما حصل الرباع العراقي محمد احمد على برونزية بفعالية الخطف في وزن 61 كغم.