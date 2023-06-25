ملاكمة العراق العاشرة آسيوياً

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد الاسيوي للملاكمة عن تصنيفه السنوي للبلدان وفقاً لنتائج المشاركات الرسمية، حيث حصل العراق على التصنيف العاشر في الترتيب متخطياً ايران وكوريا الجنوبية.

وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي علي عبد الزهرة، لوكالة شفق نيوز، ان "هذا التصنيف يجعلنا امام مسؤولية كبيرة لتواجدنا بين كبار القارة للمنافسة بشكل اوسع".

واضاف ان "الاتحاد يعمل بقوة لتكون القبضة العراقية بمكانة محترمة بين الدول المنافسة ذلك من خلال تحسين النتائج في دورتي الالعاب العربية والاسيوية لنرتقي بالتصنيف الى مراكز متقدمة".

واشار عبد الزهرة الى ان "الاتحاد يعمل كخلية نحل لصناعة ملاكمين على مستوى محترف من خلال التأسيس الصحيح للفئات العمرية التي تعتبر مركز ثقل الاتحاد في جميع المشاركات الدولية".