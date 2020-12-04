سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

ملاعب ومباريات وتوقيتات الجولة السابعة للدوري الكروي العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-04T09:32:06+0000
ملاعب ومباريات وتوقيتات الجولة السابعة للدوري الكروي العراقي الممتاز

شفق نيوز/ كشفت لجنة المسابقات في تطبيعية اتحاد الكرة الجمعة عن مباريات وملاعب وتوقيتات الجولة السابعة لدوري الكرة الممتاز التي تنطلق يوم الاثنين المقبل.

وتجري اربع مباريات في اليوم الاول والتي ستجمع ، الصناعات الكهربائية والميناء في ملعب الصناعة الساعة الثانية ، والكهرباء مع امانة بغداد في التاجي في الساعة الثانية .

والديوانية يواجه الطلبة على ملعب الديوانية فس الساعة الثانية ، ويلاقي نفط الوسط نادي النفط في ملعب  كربلاء الدولي في الساعة الرابعة والربع .

وتتواصل المنافسات في اليوم التالي الثلاثاء باقامة ست مواجهات ، اذ يلاقي الحدود فريق زاخو بملعب التاجي في الساعة الثانية ، ونفط البصرة يواجه الزوراء  ملعب جذع النخلة في الساعة الرابعة والربع ، والسماوة يلاقي الشرطة  في ملعب السماوة بالساعة الثانية ،القوة الجوية بملاقاة القاسم في ملعب الشعب عند الساعة السادسة والنصف ، والنجف بمواجهة اربيل في ملعب النجف الدولي في الساعة الثانية ، واخيرا نفط ميسان يضيف الكرخ على ملعب ميسان الدولي في الساعة الثانية .

related

كورونا يحرم مدرب الكرخ من قيادة فريقه بمواجهة نفط الوسط

Date: 2020-11-24 14:00:57
كورونا يحرم مدرب الكرخ من قيادة فريقه بمواجهة نفط الوسط

خمس مواجهات بالدوري الممتاز بضمنها ديربي البصرة

Date: 2020-11-28 06:17:51
خمس مواجهات بالدوري الممتاز بضمنها ديربي البصرة

التطبيعية تضع شروطاً لمنح إجازات تراخيص الأكاديميات

Date: 2020-12-01 15:30:25
التطبيعية تضع شروطاً لمنح إجازات تراخيص الأكاديميات

بعد توقف دام 17 يوماً .. إستئناف الدوري الكروي الممتاز بأربع مواجهات

Date: 2020-11-22 07:00:05
بعد توقف دام 17 يوماً .. إستئناف الدوري الكروي الممتاز بأربع مواجهات

على حساب الجنوب.. صالات الجوية يستهل الدوري الممتاز بفوز عريض

Date: 2020-11-13 14:16:56
على حساب الجنوب.. صالات الجوية يستهل الدوري الممتاز بفوز عريض

اقليم كوردستان يلغي الدوري الممتاز لكرة القدم لهذا العام ويحدد البطل

Date: 2020-07-25 11:27:56
اقليم كوردستان يلغي الدوري الممتاز لكرة القدم لهذا العام ويحدد البطل

اربع مواجهات بإنطلاق الجولة الخامسة للدوري العراقي الممتاز

Date: 2020-11-25 06:48:21
اربع مواجهات بإنطلاق الجولة الخامسة للدوري العراقي الممتاز

ثلاثة محترفين يلتحقون بالمنتخب العراقي للكرة في دبي

Date: 2020-11-08 06:39:47
ثلاثة محترفين يلتحقون بالمنتخب العراقي للكرة في دبي