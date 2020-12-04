ملاعب ومباريات وتوقيتات الجولة السابعة للدوري الكروي العراقي الممتاز

شفق نيوز/ كشفت لجنة المسابقات في تطبيعية اتحاد الكرة الجمعة عن مباريات وملاعب وتوقيتات الجولة السابعة لدوري الكرة الممتاز التي تنطلق يوم الاثنين المقبل.

وتجري اربع مباريات في اليوم الاول والتي ستجمع ، الصناعات الكهربائية والميناء في ملعب الصناعة الساعة الثانية ، والكهرباء مع امانة بغداد في التاجي في الساعة الثانية .

والديوانية يواجه الطلبة على ملعب الديوانية فس الساعة الثانية ، ويلاقي نفط الوسط نادي النفط في ملعب كربلاء الدولي في الساعة الرابعة والربع .

وتتواصل المنافسات في اليوم التالي الثلاثاء باقامة ست مواجهات ، اذ يلاقي الحدود فريق زاخو بملعب التاجي في الساعة الثانية ، ونفط البصرة يواجه الزوراء ملعب جذع النخلة في الساعة الرابعة والربع ، والسماوة يلاقي الشرطة في ملعب السماوة بالساعة الثانية ،القوة الجوية بملاقاة القاسم في ملعب الشعب عند الساعة السادسة والنصف ، والنجف بمواجهة اربيل في ملعب النجف الدولي في الساعة الثانية ، واخيرا نفط ميسان يضيف الكرخ على ملعب ميسان الدولي في الساعة الثانية .